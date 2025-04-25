Японской полиции подарили гибридный суперкар Honda NSX

Известно, что стражи правопорядка Страны восходящего солнца используют в работе исключительно автомобили местного производства. На этот раз полицейский автопарк префектуры Миэ пополнил местный 43-летний житель, который пожертвовал собственную NSX на нужды ведомства.

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Во время торжественной передачи суперкара, окрашенного в полицейскую ливрею, мужчина заявил, что от данного автомобиля не сможет сбежать ни один преступник.

Полноприводная Honda NSX оборудована гибридной силовой установкой, работающей на базе 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом. Вместе с традиционным ДВС работают сразу три электромотора, а также девятидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Отдача системы составляет 573 лошадиные силы. При разгоне до «сотни» за три секунды максимальная скорость суперкара составляет 307 километров в час.

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В феврале прошлого года в автопарке японской полиции появился Toyota Land Cruiser серии J100. Внедорожник укомплектовали множеством патрульных устройств.