В РФ продают редкий ВАЗ-21104М в идеале

В Нижегородской области на продажу выставили редкую вазовскую "десятку" ВАЗ-21104М в отличном для своих лет состоянии и пробегом всего 20 тысяч км.

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Модификация с кодом 21104М выпускалась с 2004 года и отличалась двигателем - под капотом стоял 16-клапанный агрегат объёмом 1,6 литра мощностью 89 л.с. Кроме этого у "десятки" другое переднее оформление передней части и есть штатные спойлер и молдинги.

Владелец утверждает, что его ВАЗ-2110 эксплуатировался летом и хранился только в гараже, поэтому кузов не имеет ни малейшего намёка на коррозию.

Если мониторить "Авито", то данная "десятка" будет одной из одиннадцати представленных автомобилей и единственной в таком состоянии.

Назначенная цена - 700 000 рублей.

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