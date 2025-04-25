Intel выпустит сразу несколько новых процессоров Grizzly Lake для авто

Intel анонсировала линейку Grizzly Lake — мощные процессоры для автомобилей, которые заменят текущие Malibou Lake. Новинки получат до 32 энергоэффективных ядер и встроенную графику Xe с производительностью до 7 TFLOPs.

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Интересно, что Grizzly Lake основаны на архитектуре Monument Peak и, вероятно, используют ядра от будущей линейки Nova Lake. Но ещё важнее то, что Intel уже начала внедрять более новую платформу Frisco Lake — на базе архитектуры Pather Lake, которая даже не вышла в потребительских устройствах.

Такой шаг позволяет Intel обойти конкурентов вроде Qualcomm и NVIDIA, чьи автомобильные чипы основаны на устаревших архитектурах. Компания делает ставку на x86-архитектуру, улучшенную поддержку ИИ и возможность запускать Android и даже SteamOS в одной системе.

Grizzly Lake ожидаются в 2027 году и станут самым продвинутым решением в сфере автомобильных SoC.