John Deere представил трактор 9RX 830 за 1,2 млн долларов

В линейке представлены модели 710, 770 и флагманская 830. Особенностью 9RX 830 является то, что он функционирует без использования жидкости для очистки выхлопных газов, что упрощает фермерам его обслуживание.

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9RX 830 имеет 18-литровый турбодизельный двигатель JD18, который выдает 830 лошадиных сил. Грузоподъемность составляет 38 тонн, что делает его одним из наиболее массивных тракторов на рынке. В John Deere заявили, что модель «готова к автономной работе».

Цена базовой версии составляет 1,2 млн долларов. При таком уровне инвестиций владельцы предпочтут доверить обслуживание дилерским центрам.

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