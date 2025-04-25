Прошла премьера трактора John Deere 9RX 830 за 1,2 млн долларов

runews24.ru

В линейке представлены модели 710, 770 и флагманская 830. Особенностью 9RX 830 является то, что он функционирует без использования жидкости для очистки выхлопных газов, что упрощает фермерам его обслуживание.

John Deere представил трактор 9RX 830 за 1,2 млн долларов
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9RX 830 имеет 18-литровый турбодизельный двигатель JD18, который выдает 830 лошадиных сил. Грузоподъемность составляет 38 тонн, что делает его одним из наиболее массивных тракторов на рынке. В John Deere заявили, что модель «готова к автономной работе».

Цена базовой версии составляет 1,2 млн долларов. При таком уровне инвестиций владельцы предпочтут доверить обслуживание дилерским центрам.

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