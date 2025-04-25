Прошла премьера пикапа от Джеффа Безоса

В конце 2026 года начнутся продажи Slate Truck – сборка авто налажена на заводе компании в США. Молодой автопроизводитель Slate возлагает большие надежды на сохранение федеральной налоговой льготы на электромобили. С субсидией электромобиль обойдется покупателям чуть менее чем в 20 тысяч долларов.

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Чтобы снизить конечную цену для потребителей, из авто убрали довольно большая часть опций, связанная с комфортом. Есть цифровая приборная панель, которая служит и дисплеем для камеры заднего вида, электрические замки, круиз-контроль.

Главная особенность пикапа – это возможность собрать авто исключительно под свои нужды. Будут доступны более 100 аксессуаров, когда в конце 2026 года начнутся поставки Truck.

Напомним, что прошла премьера трактора John Deere 9RX 830 за 1,2 млн долларов. В России на продажу выставили редкий ВАЗ-21104М.