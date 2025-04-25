В Европе вырос интерес к новому Volkswagen Tiguan

Модель вернула себе статус «народного автомобиля». Руководство концерна ввело 16 дополнительных рабочих смен по выходным. Это должно помочь сократить сроки поставок. Особую нагрузку испытали цеха окраски и финальной сборки.

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Успех Tiguan стал особенно значимым на фоне кризиса в структуре компании. Продажи модели выросли на 5% в первом квартале этого года. Третье поколение Tiguan снова стало «золотым стандартом» европейского кроссовера – удобным, вместительным, экономичным и технологичным. Tiguan оказался автомобилем, который удовлетворяет запросы тысяч водителей.

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