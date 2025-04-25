В Россию привезут необычный седан Avatr 12

К созданию модели имеет отношение креативный директор мужских коллекций Dior и руководитель отдела женской одежды Fendi Ким Джонс, что уже даёт понимание — перед нами необычная машина. Так, в Китая первым 700 покупателям выдали сумки Dior.

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Длина электрокара — 5020, ширина — 1999, а высота — 1450 мм. Размер колёсной базы — 3020 мм. Он имеет безрамочные двери, выдвижной спойлер и дисплей спереди, куда можно выводить сообщения.

Седан имеет батарею CATL ёмкостью 94,5 кВт·ч, что поддерживает зарядку 5С: она позволяет зарядить автомобиль от 30% до 80% всего за 10 минут. Запас хода при этом составит 650 километров.

В топовой версии модель оснащается двумя электродвигателями суммарной отдачей 578 л.с. и 650 Н∙м. В одномоторном исполнении характеристики машины — 313 л.с. и 370 Н∙м.

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Мжду тем, Avatr назвал преимущества официальных автомобилей перед «серыми». На сегодняшний день на территории России открыто 19 дилерских центров марки.