В Европе сменился лидер среди самых продаваемых машин

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, по итогам мартовских продаж хэтчбек Peugeot 208 стал самым популярным автомобилем на европейском рынке. Модель разошлась тиражом 25 241 единиц, что на 7% больше, чем в марте прошлого года.

На втором месте оказался прежний лидер — Dacia Sandero, чьи продажи оказались на 6% меньше, чем год назад (24 577 единиц). Третья позиция у хэтчбека Renault Clio, чьи продажи сократились на 3% и составили 23 062 единицы.

Далее идут кроссовер Nissan Qashqai с сокращением объёмов реализации на 9% — до 22 826 единиц, а также Volkswagen Golf со значительным падением продаж — на 17%, до 21 553 единиц.

В рейтинг самых продаваемых моделей на европейском рынке в марте также вошли кроссовер Volkswagen T-Roc (21 292 единиц; рост на 2%), хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa (20 143; рост на 8%), кроссовер Peugeot 2008 (19 837; рост на 9%), кроссовер Volkswagen Tiguan (19 591; рост на 42%) и хэтчбек Ford Puma (19 269; рост на 1%).