В России начали сборку фургонов за 2 млн рублей

В Татарстане на заводе Sollers с конвейера сошёл первый серийный цельнометаллический фургон SF1. Автомобиль длиной 5,1 метра и грузоподъёмностью около тонны будет стоить 1 990 000 рублей и появится у дилеров до конца II квартала. В III квартале гамму дополнит комби с двухрядным пятиместным салоном. До конца года на рынок выйдет семиместный минивэн.

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О предсерийном фургоне Sollers SF1 мы подробно рассказывали: такие машины начали сходить с конвейера в феврале. У двухместного варианта грузовой отсек объёмом 5,2 кубометра, у пятиместного — металлическая перегородка перед грузовым отсеком и 2,5 «свободных» кубометра. У минивэна салон с единым пространством, объём багажника около кубометра, а для седоков сзади предусмотрен отдельный кондиционер.

© Sollers

Основой для Sollers SF1 послужил JAC Refine M3, однако пассажирская версия не повторяет китайскую: в Поднебесной салон восьмиместный, а у нас — семиместный. Внешне машины почти идентичны: особенности минивэна — легкосплавные диски, ручки и зеркала в цвет кузова, а также остекление «по кругу». Предсерийные пассажирские Sollers SF1 уже сходят с конвейера в Татарстане.

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Выпускают Sollers SF1 по полному циклу со сваркой и окраской кузовов, уже используются отечественные шины и аккумуляторные батареи. По концепции фургон отличается от «Ларгуса»: это более крупная машина с «продольным» мотором, неразрезным мостом сзади и задним приводом. Однако цены очень близки, так что новинка Sollers может быть очень востребована.