Иностранные автопроизводители в Поднебесной в этом году сталкиваются с серьезной задачей - вернуть доверие китайских покупателей. В то время как их местные конкуренты активно разрабатывают стильные и доступные электромобили, зарубежные компании сдают свои позиции.

По сообщению агентства Reuters, немецкий Porsche, десятилетиями считавшийся одним из самых влиятельных премиальных брендов по всему миру, стал символом падения интереса жителей КНР к европейским автомобилям. В первом квартале 2025 года его продажи в стране упали на 42% после рекордных показателей в 2021 году (тогда было реализовано почти 96 тысяч штук). В отличие от своих коллег по концерну, компания из Штутгарта привезла на Шанхайский салон лишь бензиновые версии своих спорткаров - 911, намекая на то, что она намерена возвращаться к истокам и завлекать покупателей привычными и проверенными временем силовыми агрегатами.

Однако его позиции на рынке уже сильно потеснили местные бренды, такие как BYD и Xiaomi, которые активно расширяют свое присутствие в сегменте премиум-класса, предлагая более доступные и технологически продвинутые автомобили.

Например, Xiaomi, вдохновленная дизайном Porsche, представила модель SU7Ultra с мощностью 1548 лошадиных сил по цене 72 тысячи долларов, что втрое ниже, чем у немцев (201 тысяча долларов). Во время презентации в феврале было собрано более 10 тысяч предзаказов всего за два часа.

Глава Volkswagen и Porsche Оливер Блюм заявил, что объем продаж не вызывает у компании беспокойства. Он подчеркнул, что для бренда важнее сохранить высокие цены, соответствующие уровню Porsche. Кроме того, топ-менеджер отметил, что они могут полностью отказаться от сегмента электромобилей в Китае из-за низкого спроса.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Porsche готовится к возвращению в Россию.