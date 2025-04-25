СК РФ: Замначальника управления Генштаба Москалик погиб при взрыве в Балашихе

Российская Газетаиещё 18

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

СК РФ: Замначальника управления Генштаба Москалик погиб при взрыве в Балашихе
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По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

"По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Отмечается, что взорвался автомобиль "Фольксваген Гольф", припаркованный в районе дома 2 по улице Нестерова.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле, составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

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