В России появилась возможность приобрести пикапы Ford Ranger

Продажи новых пикапов бьют рекорды: в нашей стране по итогам прошлого года было реализовано 29 200 таких машин, что сразу на 65% больше, чем годом ранее. Всё это — техника «поднебесных брендов». Но сейчас появилась альтернатива — Ford Ranger 2023 года выпуска без пробега.

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С полным приводом «парт-тайм» финальная стоимость пикапов китайской сборки составляет 4 298 000, а с трансмиссией «фулл-тайм» — 4 536 000 рублей (с уплатой таможенных пошлин, коммерческого утильсбора и НДС).

Все машины оборудованы 186-сильными 2,3-литровыми турбодизелями и 8-ступенчатыми автоматическими коробками. Габариты модели — 4537×1918×1880 мм, а размеры грузовой платформы — 1458×1584×529 мм.

В начальную комплектацию входят круиз-контроль, практроники, бесключевой доступ, светодиодные фары, отделка салона экокожей и многое другое. Но исполнение «фулл-тайм» оснащено лучше, чем «парт-тайм».

Ранее региональные автодилеры (в лице директора пермского автохолдинга Verra Анны Бояршиновой) заявили, что примерно половина проданных машин «поднебесного» происхождения постоянно требуют ремонта, для которого нет запчастей.