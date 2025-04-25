Производители двигателей для ГАЗ сократят работу

Во втором полугодии «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) будут работать в режиме четырехдневной рабочей недели. Об этом со ссылкой на пресс-службы предприятий «Коммерсантъ».

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Поводом для сокращения выпуска с 1 июля по 31 декабря названо падение спроса на коммерческий транспорт. Мера направлена на оптимизацию производственных процессов, она позволит «сохранить рабочие места и равномерно распределить загрузку на производстве в текущих условиях». Работникам заранее сообщили об изменениях.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ГАЗ» является крупнейшим акционером обоих предприятий — ему принадлежат 94,54 процента ЯМЗ и 79,94 процента ЯЗДА.

Представители заводов подчеркнули, что в зависимости от рыночной конъюнктуры решение о сокращении числа рабочих дней могут приостановить или продлить. Вопрос планируется обсуждать ежемесячно.

Как сэкономить на ОСАГО

Ранее СМИ выяснили, что скрытно сокращать производство начал крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ». Поводом для этого стал провал в продажах в 2025 году, который подтверждает и президент компании Максим Соколов. По его оценке, в апреле удастся реализовать не более 30 тысяч автомобилей, что в полтора раза меньше, чем годом ранее.