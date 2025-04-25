Huawei представил серьезного соперника Mercedes-Maybach

Недавно появившийся на рынке китайский бренд Maextro, который был создан совместными усилиями JAC и Huawei, представил первые официальные изображения своего роскошного седана S800. Эта модель представительского класса планирует стать серьезным конкурентом для Mercedes-Maybach S-класса.

© Российская Газета

Как сообщает портал CarNewsChina, продажи новинки стартуют 31 мая.

Согласно ранее опубликованной информации, автомобиль будет доступен как в полностью электрическом варианте, так и в гибридном. Длина машины составляет 5400 мм, ширина - 2000 мм, а высота - 1536 мм. Боковой профиль автомобиля привлекает внимание своим двухцветным серебристо-фиолетовым окрасом кузова и большими хромированными колесами, которые придают ему эффектный внешний вид.

На фотографиях можно увидеть, что салон Maextro выполнен в коричневых тонах. В передней части расположены три экрана. В центре внимания водителя находится двухцветное рулевое колесо с тремя спицами. В отделке интерьера использованы только высококачественные натуральные материалы.

В автомобиле предусмотрено множество функций, которые обеспечивают комфорт для пассажиров на задних сиденьях. Среди них: панорамная крыша с эффектом звездного неба, проекционный экран, складные столики и холодильник.

В задних дверях установлены съемные подлокотники, которые выполняют роль планшета. Они позволяют управлять различными функциями, включая складывание переднего пассажирского сиденья, четырехзонным климат-контролем, подогревом, вентиляцией и массажем кресел. Сиденья разделены между собой перегородкой, в которую вмонтирован выдвижной бокс и держатель для бокалов.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в Шанхае состоялась премьера обновленного Voyah Free.