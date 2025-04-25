ГАИ предупредила о перекрытии движения на московских улицах

Столичная Госавтоинспекция предупредила москвичей и гостей города о том, что, начиная с сегодняшнего дня и до 7:00 воскресенья, 27 апреля, вводятся ограничения движения на участке Университетской площади — от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

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С 8:00 до 19:00 субботы, 26 апреля, будут установлены транспортные ограничения на улице Косыгина — от Мичуринского проспекта до дома 28с22 по улице Косыгина.

Также с 11:40 и до окончания мероприятия 26 апреля будут перекрыты улицы Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, Бородинский мост и внешняя сторона Садового кольца, сообщают «Известия».

ГАИ предупреждает, что ограничения будут сниматься по мере прохождения мотоколонны.

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Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты движения, выполнять предписания дорожных знаков и указания инспекторов ГАИ.