Geely показала гибридный пикап с дроном

В Шанхае дебютировала еще одна новинка Geely — грузовичок Radar с передовой бензин-электрической установкой Thor EM-P и трехскоростной трансмиссией 3DHT. Пикап может играть роль мобильного источника энергии, а на крыше у него оборудована трендовая у современных «китайцев» площадка для дрона.

© Motor.ru

Geely Radar оснащен силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора, работающей в тандеме с трансмиссией 3DHT, поддерживающей несколько режимов езды.

© Car News China

© Car News China

© Car News China

Мощность производитель не раскрыл, но на седане Galaxy Starshine 8 двигатель внутреннего сгорания выдает 163 лошадиные силы, а еще 218 добавляет электромотор. На разгон с места до 100 километров в час пикап тратит 6,5 секунды. Запас хода с полностью заряженной батареей и полным баком — около 1000 километров.

В Geely утверждают, что установка эффективна на подъемах, большой высоте и неровных поверхностях, а также экономична при езде на большой скорости. Впрочем, пикап может быть и полностью электрическим.

Также среди фишек грузовичка — функция Omni Stack, позволяющая отдавать электроэнергию вовне, и Shuttle — дрон с площадкой, встроенной в крышу грузовой платформы. Ранее собственные дроны своим автомобилям (причем всем) пообещал китайский автогигант BYD, а за ним Chery.