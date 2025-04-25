Ora от Great Wall расширила модельный ряд на китайском рынке

новая модификация с «практичным кузовом» получила название Ora Lightning Cat Travel Edition.

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Полностью электрический бренд Ora, появившийся в 2018 году, принадлежит поднебесному концерну Great Wall Motor. Четырёхдверный фастбек, которому на домашнем рынке дали название Lightning Cat, был представлен в 2022-м. Тогда же стало известно об экспортных планах марки на эту модель с дизайном «под Porsche»: на других рынках, в том числе в Европе, четырёхдверка продаётся под именем Ora 07. Теперь в компании решили расширить это семейство.

На стартовавшем на днях автосалоне в Шанхае марка Ora представила модификацию модели в кузове универсал, она получила название Lightning Cat Travel Edition. С помощью этого «практичного кузова» производитель хочет привлечь в том числе семейных клиентов, а также тех, кто любит автопутешествия.

Передняя часть «сарая» не отличается по оформлению от фастбека Ora Lightning Cat: та же покатая линия капота, аналогичные овальные фары по бокам, центральный и боковые воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. Универсал снабдили выдвижными дверными ручками, лидаром, глянцевыми чёрными рейлингами на крыше, аналогичной рамкой бокового остекления и колёсными дисками размером 19 дюймов.

Корму Lightning Cat Travel Edition украсили большим спойлером с интегрированным стоп-сигналом, который разместили в верхней части пятой двери, место для крепления знака регистрации перенесли ниже (у четырёхдверки оно находится на крышке багажника), кроме того, нижняя часть переднего бампера имеет иное оформление с парой горизонтальных светоотражателей по бокам.

В компании отметили, что объём багажника Lightning Cat Travel Edition был «оптимизирован до ведущего уровня в своём классе», но точный показатель не раскрыли. Габариты новинки производитель пока тоже не обнародовал. Модели оставили красные тормозные суппорты и оснастили современным комплексом водительских помощников.

Техника у универсала такая же, как у фастбека. Стартовым версиям Ora Lightning Cat Travel Edition положен единственный 204-сильный электромотор на передней оси (максимальный крутящий момент – 340 Нм). Варианты подороже имеют полный привод и двухмоторную силовую установку, совокупная отдача равна 408 л.с. и 680 Нм. На выбор Lightning Cat на домашнем рынке предлагаются литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 64,31 кВт*ч, а также литий-ионный аккумулятор на 83,49 кВт*ч.

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Об экспортный перспективах пятидверки в GWM пока ничего не сказали. Отметим, по неподтверждённым данным, марка Ora может покинуть российский рынок. Цена Lightning Cat Travel Edition станет известна позже. Отметим, за актуальный фастбек на домашнем рынке просят от 189 800 до 269 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,15 – 3,05 млн рублей по текущему курсу.