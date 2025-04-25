В Екатеринбурге заметили Ferrari 812 GTS

В Екатеринбурге на улице Металлургов был замечен великолепный кабриолет Ferrari 812 GTS яркого красного цвета. Спорткар привлёк внимание жителей города и передвигался без номерных знаков.

© runews24.ru

Скорее всего, этот автомобиль и его владелец прибыли в столицу Урала из Москвы. Его заметили недалеко от екатеринбургской «Меги», где на раме госномера было указано название московского автосалона. Машина участвовала в автопробеге вместе с другими премиальными автомобилями.

Этот спорткар способен разгоняться до 100 километров в час всего за несколько секунд и имеет под капотом 800 лошадиных сил. Цены на аналогичные модели Ferrari стартуют от 40 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в России ожидают возвращения иностранных автобрендов. Укажем, что в РФ начали продавать «битые» машины на аукционе.