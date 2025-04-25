Land Rover возобновил выпуск Defender с мягким верхом

Компания Land Rover выпустила классический Defender с мягким верхом. Сборкой внедорожников Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top займется отделение Land Rover Classic — и стоить они будут дорого. Цены стартуют со 195 тысяч фунтов стерлингов.

© Motor.ru

Отделение Land Rover Classic объявило о возвращении «Дефендера» с мягким верхом. Софт-топы будут эксклюзивно предлагать в варианте с коротким кузовом, взяв за основу внедорожники 2012—2016 годов. В дизайне рестомодов найдутся отсылки к последнему выпущенному классическому Defender. А под капотом Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top пропишется атмосферная «восьмёрка» 5.0 (405 л.с., 515 Нм) в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF.

© Land Rover

© Land Rover

Разумеется, заводской рестомод сохранит весь свой внедорожный потенциал, но прибавит в комфорте. Так, появятся новые пружины, амортизаторы Bilstein и стабилизаторы Eibach. Штатные тормоза заменят на механизмы Alcon с четырехпоршневыми суппортами. На выбор будут доступны колеса диаметром от 16 до 18 дюймов, больше десятка цветовых схем салона, 49 вариантов окраски кузова и уникальные аксессуары вроде «винного шкафа» и держателя для серфбордов.

© Land Rover

© Land Rover

Так как собирать внедорожники будут преимущественно вручную, цена окажется немаленькой. В Великобритании за Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top попросят минимум 195 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 21,4 миллиона рублей.