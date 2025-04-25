Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе

В европейском списке самых популярных машин сменился лидер. В марте 2025 года первенство досталось хэтчбеку Peugeot 208, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные JATO Dynamics. За месяц европейцы купили 25 241 экземпляр модели, что на семь процентов больше, чем в марте 2024 года. А прежнему лидеру — Dacia Sandero — на этот раз досталась только вторая позиция.

Хэтчбек занимал первое место на европейском авторынке и в феврале, и в январе 2025 года. В марте же на нем остановили выбор 24 577 покупателей, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. Третью строчку занял хэтчбек Renault Clio с 23 062 реализованными экземплярами и снижением спроса на три процента.

На четвертом месте расположился кроссовер Nissan Qashqai с результатом 22 826 машин и падением на девять процентов. Пятым стал еще один хэтчбек — Volkswagen Golf с результатом в 21 553 автомобиля и сокращением спроса на 17 процентов.

Далее следуют Volkswagen T-Roc (21 292 проданных единицы и плюс два процента), Opel/Vauxhall Corsa (20 143 и плюс восемь процентов), Peugeot 2008 (19 837 и плюс девять процентов), Volkswagen Tiguan (19 591 и плюс 42 процента) и Ford Puma (19 269 и плюс один процент).

Российский авторынок в марте сохранил за собой шестое место в европейском зачете. Первое в этот раз заняла Великобритания, сместившая Германию на вторую позицию, а замкнула тройку Италия. Также Россию опережают Франция и Испания.