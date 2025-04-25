В РФ построили инкассаторский броневик на базе Lada Largus

Производственная компания "Евраком" из Балашихи представила эксклюзивную разработку - бронированный инкассаторский автомобиль на базе популярного в РФ Lada Largus.

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Как сообщает Telegram-канал "Автопоток", машина получила скрытую бронекапсулу Бр2, способную защитить водителя и пассажиров от стрельбы из пистолета.

Largus оснастили усиленной подвеской, системой автоматического кондиционирования и пожаротушения, электронной блокировкой дверей, улучшенными петлями дверей и видеокамерой заднего вида.

Внешне автомобиль практически не отличим от стандартного универсала, что позволяет ему оставаться незаметным для взглядов окружающих.

Технические характеристики "Лады" остались без изменений. Под капотом расположен мотор объемом 1,6 литра мощностью 109 лошадей, работающий в паре с механической трансмиссией.

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