В Шанхае дебютировал пикап GAC с футуристичным дизайном

Китайская компания GAC Motor решила выйти в сегмент пикапов и на автосалоне в Шанхае представила концепт PICKUP 01. Грузовичок будет продаваться в Австралии, на Ближнем Востоке и в Южной Америка. Его оснастят разработанной собственными силами системой безопасности X-SouL Safety Shield и адаптивной, самовыравнивающейся подвеской.

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Китайская компания GAC Motor решила выйти в сегмент пикапов и на автосалоне в Шанхае представила концепт PICKUP 01. Футуристичный грузовичок использует платформу GAIA (GAC Adaptive Intelligent Architecture), а его дизайн основан на философии OmniTerrain Pickup. К достоинствам новинки относят легковую стилистику, интеллектуальные технологии, соответствие глобальным стандартам качества и высокую адаптивность.

© GAC

Пикап разработан как часть новой стратегии развития направления комерческого транспорта. Она подразумевает переход от утилитарных транспортных средств к интеллектуальным решениям премиум-класса. Приоритетными рынками для модели названы Австралия, Саудовская Аравия, Чили и Мексика. Тамошних покупателей должна заинтересовать не только способностью PICKUP 01 динамически подстраиваться под условия движения и нагрузку, но и просторный, продуманный салон в стиле гостиной.

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Как и все последние «Гаки», грузовичок оснащен продвинутой системой автономного управления. Причем помимо обычных режимов, у неё есть несколько специальных, например «интеллектуальная буксировка прицепа» и «движение по узким улочкам». О сроках выхода товарной версии PICKUP 01 пока информации нет. Но, скорее всего, выглядеть серийная машина будет заметно проще концепта.