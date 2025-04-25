Электромобили с пробегом в России востребованнее, чем новые

Quto.ru

У электрического Nissan Leaf с пробегом конкурентов в России нет. В первый месяц весны рынок подержанных электрокаров сократился на 18% — до 845 единиц. При этом эксперты зафиксировали в первом квартале этого года положительную динамику рынка — с января по март включительно российские автолюбители приобрели 2 500 единиц подержанных электрокаров, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электромобили с пробегом в России востребованнее, чем новые
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В марочном рейтинге лидирует Nissan, на долю которого приходится более трети (34,5%) вторичного рынка электромобилей — 872 единицы. Следом идут Zeekr (401) и Tesla (331).

В пятёрку также вошли электрокары Evolute (113) и Volkswagen (107). Показатели оставшихся брендов составили менее 100 проданных единиц.

В модельном рейтинге по-прежнему уверенно лидирует Nissan Leaf, который в первом квартале был куплен 854 раза. Далее идут электромобили Zeekr 001 (277 единиц), Tesla Model 3 (161), Evolute i-PRO (82) и Porsche Taycan (78).

Ранее стало известно, что производитель автомобилей Lada объявил об отзыве 22 731 единицы машин Vesta и 24 408 — Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств называют отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Для автовладельцев все работы по плановой установке блока управления СВЭОС будут проведены бесплатно.

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