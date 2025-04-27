Рамный пикап Chery с турбодизелем полностью рассекречен. На автосалоне в Шанхае состоялась премьера модели Himla. Речь идёт о «совместном» пикапе Chery и ZX Auto. Основой послужил грузовичок Weishi 1986; похоже у исходника заимствовали раму, архитектуру шасси и часть кузовных панелей. При этом носовая часть, салон и силовая установка должны быть оригинальными. Заявлены гибрид и дизельная версия с турбомотором собственной разработки Chery.

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В статусе концепт-кара пикап Chery дебютировал полгода назад, но тогда показали «экспедиционную» версию без салона. Теперь же интерьер рассекречен, и... обошлось без сюрпризов: почти такой же у грузовичка Jetour суббренда Rely! Если не обращать внимание на лейблы, дверные карты и отделочные материалы, то сходство стопроцентное.

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Вероятно, грузовички под марками Jetour и Chery будут поставляться на разные рынки. В любом случае основой послужил ZX Weishi 1986 образца 2021 года. Однако вместо лицензионного турбодизеля Nissan ожидается собственный двигатель Chery на «тяжёлом» топливе, также заявлены гибридные и даже чисто электрические силовые установки.

Подтверждено, что грузоподъёмность пикапов Chery составит до одной тонны, а полная масса буксируемого прицепа составит до 3,5 тонны. Также вице-президент компании Шаодун Цзу пообещал, что на подходе не только грузовички, но и минивэны Chery. «Мы продолжим расширять [гамму] в новых для нас категориях», заявил топ-менеджер.