Представлен новый бизнес-седан Toyota больше и современнее Camry

На автосалоне в Шанхае дебютировала модель bZ7, которой прочат статус электрического флагмана марки. Бизнес-седан длиной свыше пяти метров разработан силами китайского филиала GAC-Toyota и будет выпускаться на местном заводе. Дизайн в духе конкурентов: безрамочные двери, «потайные» ручки под обратный хват, двухъярусная оптика со светодиодными лентами во всю ширину кузова.

© Toyota

Toyota bZ7 крупнее, чем Camry XV80 и Nissan N7, хотя точные габариты не раскрыты. В салоне без откровений: крупный тачскрин с пультом «горячих» клавиш, высокий центральный тоннель с планкой под беспроводную зарядку, небольшая цифровая приборная панель и неожиданно крупные спицы мультируля с «качельками».

© Toyota

По дизайну экстерьера Toyota bZ7 похожа на новый Lexus ES, но сходство только стилистическое: платформы у седанов должны быть разные. Однако никаких данных о технике нет. Поскольку японской новинке прочат соперничество с BYD Han и Tesla Model 3, силовая установка должна быть мощной и эффективной, а полный привод в «старших» комплектациях обязателен.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Характерная деталь — лидар на крыше: он намекает на автопилот как минимум второго уровня автономности. На китайский рынок «семёрка» выйдет до конца года, а в целом линейка bZ (beyond Zero) считается «глобальной», так что экспортные перспективы просматриваются. Будут ли отправлять в другие страны седаны китайской сборки или Toyota запустит производство на другом заводе — открытый вопрос.

За пределами Поднебесной Toyota не верит в быструю электрификацию. Концерн поставил на паузу строительство завода по производству батарей. А вот гибриды японской марки пользуются повышенным спросом, и именно за такой конфигурацией может быть долгосрочное будущее.