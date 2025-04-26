BYD показал конкурента Porsche 911: у него складной руль. На автосалоне в Шанхае дебютировал суперкар Denza Z, который нацелен на массовую аудиторию. Пока купе носит статус концепт-кара: гоночный руль-штурвал может складываться под переднюю панель в режиме автопилота, центральная консоль и дверные карты украшены карбоном, а характеристики обнародованы лишь частично. Однако в перспективах серийного производства сомнений нет.

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Denza Z — электромобиль с двухмоторным полным приводом, а пиковая отдача составляет 544 лошадиные силы. Разгон 0-100 у суперкара занимает 3,2 секунды, что сравнимо с обновлённым Porsche 911 Carrera GTS. Из инноваций BYD — полностью электронное управление: механической связи нет ни у рулевого управления, ни у тормозной системы.

© Denza

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

У Denza Z активная гидропневматическая подвеска, которая должна скомпенсировать солидную массу. О ёмкости тяговой батареи и её химическом составе информации нет, но вряд ли новинка весит меньше полутора тонн. Что касается складного руля, то его интеграция на серийном купе пока маловероятна, хотя BYD работает над продвинутым автопилотом God’s Eye.

© Denza

В линейке BYD новый суперкар займёт нишу под инфернальным Yangwang U9, так что можно рассчитывать на гораздо меньшую цену. Любопытно, что у марки Fang Cheng Bao тоже на подходе имиджевая двухдверка: спидстер Super 9 дебютировал в виде концепта год назад.

В линейке Denza сейчас «делает кассу» минивэн D9; в первом квартале 2025-го продажи выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нет сомнений, что суперкар тоже не останется без внимания, ведь конкуренция в сегменте недорогих купе на китайском рынке невелика.