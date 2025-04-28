Почему обновленный Tank 300 не понравится в РФ

Редакция Quto.ru выяснила на автосалоне в Шанхае, что интерьер с широкоформатным тачскрином медиасистемы и россыпью «горячих» клавиш останется прерогативой Китая. В России такие «трёхсотые» не появятся: исследования среди целевой аудитории показали — нашим соотечественникам не нравится компоновка с селектором трансмиссии у рулевой колонки и отделка с акцентом на премиум.

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В Китае Tank 300 с радикально переосмысленным салоном продаётся с марта, и внедорожник стал менее утилитарным. В России это не оценили, также потенциальные покупатели прохладно отнеслись к увеличению тачскрина. Поэтому с рестайлингом «трёхсотого» для нашего рынка решено повременить, а в перспективе апгрейд будет не таким, как в Поднебесной.

Отсутствие доработок интерьера не означает, что в России не предложат дизельные Tank 300. Great Wall уже поставляет такие машины на экспорт со старым салоном, и наша страна может быть на очереди. Что касается экстерьера, то ему редизайн не грозит долго: Great Wall считает, что внешний вид не потеряет актуальности ещё как минимум в течение 15 лет.

Одной из важнейших новинок GWM на автосалоне в Шанхае был внедорожник Tank 300 Hooke с другим шасси, растянутой колёсной базой и неразрезным мостом вместо независимой подвески спереди. У такого вездехода будет 3,0-литровый V6 под капотом, а целевая аудитория — энтузиасты бездорожья.