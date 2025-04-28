BMW и ALPINA помогли Toyota создать лучший Supra

Современное поколение Toyota Supra вряд ли бы увидело свет без тесного сотрудничества с BMW — и, как оказалось, это партнерство продолжалось до самого завершения жизненного цикла модели.

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Представленная в ноябре прошлого года Toyota Supra A90 Final Edition — итог усилий инженеров обеих компаний, но с интересной деталью. Как стало известно из инсайдерских источников, в разработке финальной версии купе участвовали также две другие компании, одна из которых входит в группу BMW.

Речь идет о знаменитой тюнинговой фирме ALPINA, которая занималась тонкой настройкой подвески для A90 Final Edition. Выпуск финального Supra ограничен 300 экземплярами — половина предназначена для Европы, другая половина — для Японии.

Кроме того, как и обычные Supra пятого поколения, версии Final Edition собираются на заводе Magna Steyr в Граце, Австрия.

Однако один вопрос до сих пор остается без ответа: кто именно работал над двигателем BMW B58, установленным в финальном Supra? Спортивное купе получило самую мощную версию рядной "шестерки" объемом 3,0 литра, развивающую 429 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Такие характеристики недоступны ни в одном другом автомобиле под брендом BMW.

Хотя ожидать появления аналогичного «заряженного» BMW Z4 пока не приходится, есть основания полагать, что будущее поколение моделей марки получит обновленный рядный шестицилиндровый мотор. Ранее сообщалось о разработке нового седана BMW 3 Series M350 с мощностью 417 л.с. Если информация подтвердится, новый автомобиль превзойдет нынешний M340i на 31 л.с. для США и на 48 л.с. для европейского рынка.

Тем временем Supra и Z4 планируют снять с производства уже в следующем году. В Toyota намекнули, что хотят сохранить легендарное имя Supra для следующего поколения, но уже без участия BMW. А вот для BMW Z4 преемника, скорее всего, не будет. Также под угрозой исчезновения оказалась кабриолет-версия BMW 8 Series, оставляя в линейке только 4 Series Convertible. Однако и у нее будущее туманно: в эпоху Neue Klasse компания может сосредоточиться на создании электрокабриолетов.