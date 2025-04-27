Porsche сделает дорожный гиперкар на базе прототипа для Ле-Мана. Немецкая марка поделилась затемнённым тизером безымянной модели с экстремальным силуэтом и выпустила пресс-релиз, посвящённый гиперкару 917, адаптированному для дорог общего пользования. По косвенным признакам очевидно: в июне 2025 года Porsche адаптирует под современные стандарты экологии и безопасности гоночный болид 963 для гонок на выносливость! Впрочем, подробностей мало.

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Porsche напомнила, что ровно 50 лет назад на дороги общего пользования выехал спортпрототип 917 с оппозитным двенадцатицилиндровым двигателем. Тогда гиперкар сделали по заказу итальянского графа Росси: клиент пожелал, чтобы чемпиона «24 часов Ле-Мана» можно было зарегистрировать, как обычную машину и ездить каждый день. Инженеры добавили зеркала заднего вида, поворотники, клаксон и специальный выхлоп: после этого Porsche 917 встал на учёт в Великобритании!

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О необычном проекте полувековой давности вспомнили не просто так, похоже, в 2025 году аналогичная участь ждёт гоночный Porsche 963. Однако официально этот факт не подтверждают, ограничиваясь интригующими фразами «вы можете начинать строить свои предположения». Можно ожидать, что «дорожный» спортпрототип выпустят ограниченным тиражом, ведь для единственного экземпляра затраты точно не окупятся.

Полвека назад для дорог общего пользования адаптировали настоящий гоночный болид под номером 30. Пустят ли «под нож» реальные спортпрототипы Porsche 963 в этот раз — открытый вопрос. Однако проект может быть столь же безумен, как Aston Martin Valkyrie или Mercedes-AMG One: посмотрим, как с вызовами справятся в Штутгарте.