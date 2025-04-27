АвтоВАЗ открыл шоу-рум Lada в Эмиратах: раскрыты экспортные цены. Телеграм-канал «Автопоток» поделился снимками из автосалона в Дубае. В Объединённых Арабских Эмиратах предложили полный модельный ряд Lada: есть новинки вроде Iskra и Niva Sport. Любопытно, что шоу-рум АвтоВАЗа объединён с «бэушными» подержанными моделями люкс-сегмента! На снимках видны Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-AMG GT.

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Сайт ladauae.com отключили ещё прошлой осенью, и портал до сих пор не работает. Однако менеджер автосалона рассказал «Автопотоку», что Niva Legend будет стоить от 65 тысяч дирхамов (1,46 миллиона рублей), а легковые модели — от 80-90 тысяч дирхамов (1,8-2,0 миллиона рублей). Таким образом, в ОАЭ автомобили Lada будут дороже примерно на 50%.

Инсайдерам не удалось выяснить, будут ли продажи Lada в Объединённых Арабских Эмиратах носить официальный статус. На демонстрационных машинах из шоу-рума нет адаптации под Ближний Восток: таблички сделаны на русском языке, на боковых зеркалах нет предупреждающих надписей на арабском. Более того, на «Нивах» из шоу-рума удалось найти наклейки «не для продажи». Тем не менее представитель АвтоВАЗа подтвердил скорый старт продаж в Дубае.

В начале года глава АвтоВАЗа Максим Соколов озвучил полный перечень экспортных рынков. Автомобили Lada уже продаются в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Южной Осетии, на подходе поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Сербию, Йемен и Вьетнам.