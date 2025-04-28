Tesla перестала быть топ-1 маркой электромобилей в Европе

По данным аналитической компании JATO Dynamics, Volkswagen обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европейском союзе в первом квартале 2025 года. Таким образом Tesla перестала быть лидером рынка электромобилей в указанном регионе. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

© Газета.Ru

За первые три месяца 2025 года в ЕС было зарегистрировано 65 679 аккумуляторных электромобилей Volkswagen по сравнению с 53 237 автомобилями Tesla.

Немецкий автопроизводитель продемонстрировал существенный рост регистраций — на 157% по сравнению с первым кварталом 2024 года. В то же время регистрации Tesla за тот же период снизились на 38%.

По данным JATO, это стало самым значительным снижением среди 30 наиболее регистрируемых автомобильных брендов.

Это снижение позиций Tesla произошло в период, когда рынок аккумуляторных электромобилей в ЕС достиг своего пика. Первый квартал 2025 года стал рекордным по объему регистраций BEV. В марте на долю аккумуляторных электромобилей пришлось 16,9% от общего числа регистраций новых автомобилей, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Основным драйвером роста стал рынок Великобритании, где объемы увеличились на 13%.

Несмотря на потерю лидерства среди марок, модели Tesla Model Y и Model 3 сохранили позиции двух самых регистрируемых аккумуляторных электромобилей. В марте регистрации Model Y снизились на 43%, тогда как Model 3 выросли на 1%. Volkswagen ID.4 занял третье место, однако за квартал его регистрации отставали от Model 3 примерно на 2000 единиц.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее выяснилось, что торговая война с КНР сорвала планы Tesla по выпуску человекоподобных роботов.