Музей транспорта Москвы восстановил редкую версию ГАЗ-М21Т

Музей транспорта Москвы сообщил о восстановлении ещё одного экспоната — ГАЗ-М21Т середины 1960-х годов.

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Этот экземпляр воспроизводит не стандартную «Волгу»-такси, а машину, прошедшую капитально-восстановительный ремонт на Втором авторемонтном заводе (ВАРЗ).

Главная особенность таких автомобилей — красная крыша, которая, по одной из версий, помогала оперативно обнаруживать угнанное такси с милицейского вертолета.

При реставрации мастерам пришлось использовать донорский кузов, сохранив от оригинала переднюю панель и фрагменты пола.

Как и полагается таксомоторам того времени, вместо сплошного переднего дивана установлены раздельные сиденья, причём пассажирское — складное для перевозки длинных предметов.

Обновлённая «двадцать первая» займёт место в постоянной экспозиции музея на Новорязанской улице, 27, в здании перестроенного Гаража Мельникова.