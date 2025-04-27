Дешевый пикап Slate неприятно удивил габаритами и грузоподъемностью. Американские журналисты выяснили основные характеристики грузовичка после презентации. Slate Truck очень компактный: он короче Honda Civic и сопоставим по размерам с грузовичком Toyota SR5 сорокалетней давности! Практичность тоже не впечатляет: масса буксируемого прицепа всего 453 килограмма, а грузоподъёмность — 635 килограммов. Это может отпугивать покупателей.

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Длина/ширина/высота грузовичка Slate равны соответственно 4435/1793/1760 миллиметрам, колёсная база — 2766 миллиметра. Журналисты отметили, что новинка «намного меньше, чем думают покупатели», ведь даже Ford Maverick по сравнению с электрокаром кажется великаном. Ещё одна обратная сторона доступности — утилитарный интерьер без аудиосистемы и с «веслами» стеклоподъёмников.

© Slate

Впрочем, с учётом субсидий цену Slate обещают удержать в пределах 20 тысяч долларов, и это интересное предложение, ведь другие электропикапы минимум в 2,5 раза дороже. Также стартап, поддерживаемый миллиардером Джеффом Безосом, обещает быструю зарядку с 20% до 80% за полчаса. Запас хода составит от 240 до 386 километров в зависимости от типа батареи.

Одним из конкурентных преимуществ пикапа Slate станет трансформация: из грузовичка можно будет сделать внедорожник с закрытым кузовом или ландо со съёмной крышей сзади. Однако сначала до серийного производства должен добраться базовый вариант: его планируют вывести на рынок США под конец 2026 года.