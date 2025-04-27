Электромобиль "Атом" впервые проехал по Москве вне тестов, его сняли на видео
Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые проехал по Москве вне тестовых испытаний. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Как говорится в публикации, автомобиль проехал по ряду улиц в центре города, конечной точкой маршрута стал музей "Атом" на ВДНХ.
На опубликованных агентством кадрах можно увидеть, что электромобиль имеет яркую раскраску.
Напомним, созданием "Атома" занимается АО "Кама". В конце прошлого года был впервые представила предсерийный прототип электромобиля. Прототипы собраны вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.
Начало серийного производства "Атома" намечено на середину 2025 года, электромобиль планируется собирать на заводе "Москвич".