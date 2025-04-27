Электромобиль "Атом" впервые проехал по Москве вне тестов

Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые проехал по Москве вне тестовых испытаний. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как говорится в публикации, автомобиль проехал по ряду улиц в центре города, конечной точкой маршрута стал музей "Атом" на ВДНХ.

На опубликованных агентством кадрах можно увидеть, что электромобиль имеет яркую раскраску.

Напомним, созданием "Атома" занимается АО "Кама". В конце прошлого года был впервые представила предсерийный прототип электромобиля. Прототипы собраны вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.

Начало серийного производства "Атома" намечено на середину 2025 года, электромобиль планируется собирать на заводе "Москвич".