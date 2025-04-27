Компактвэн Suzuki обрел шесть аирбэгов, но остался дешевле «Гранты». Японская компания обновила заслуженную модель Eeco родом из 1990-х. Чтобы остаться на рынке Индии, компактвэн модернизировали: к 2025 модельному году добавлены другие передние кресла, заменены дверные карты, появились боковые передние подушки безопасности и шторки на всех рядах сидений. Цена выросла на пять процентов до 569 тысяч рупий (550 тысяч рублей).

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Maruti Suzuki Eeco выпускается в Индии почти четверть века, а исходная модель вообще дебютировала в 1999 году. Конструкция устарела, но требованиям безопасности нужно соответствовать, поэтому к 2025 модельному году в дополнение к фронтальным аирбэгам «в базу» добавили боковые подушки и шторки. Такой компактвэн пятиместный, лишён электростеклоподъёмников и даже кондиционера!

© Maruti Suzuki

За доплату можно получить трёхрядный шестиместный салон и кондиционер, но на безопасность это не повлияет, ведь система стабилизации и задние парктроники есть уже «в базе». Самый дорогой Eeco потянет на 695 тысяч рупий (670 тысяч рублей): у него будет газовый двигатель 1.2 (72 л.с.), 5-ступенчатая «механика» и задний привод. Обычные компактвэны бензиновые с тем же мотором, но в варианте форсировки на 82 лошадиные силы.

Ежегодно Maruti Suzuki продаёт свыше 100 тысяч компактвэнов Eeco, поэтому инвестиции в обновление устаревший модели окупятся. Покупатели, которым не нужен трёхрядный салон, могут примерно за те же деньги приобрести более современный седан Suzuki Dzire на переднеприводной платформе, но с похожей начинкой.