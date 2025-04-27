АвтоВАЗ возобновил тесты электрического Largus для оптимизации. Тольяттинский портал Avtograd News поделился снимком прототипа из внутризаводского парка. Встретить e-Largus на улицах непросто: первая партия из 500 «товарных» машин ещё собирается. По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», на заводе намерены оптимизировать конструкцию и убрать батарею из моторного отсека. Аккумулятор останется один — увеличенной ёмкости.

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Прототип Lada e-Largus на внутризаводских номерах АвтоВАЗа отличается от демонстрационных образцов: рейлинги и чёрные молдинги на дверях отсутствуют, ручки не окрашены. Однако у универсала оригинальные диски с направленным рисунком, и все декоративные шильдики электромобиля тоже в наличии. Производство электрокаров запустили в сентябре, но на заводе признали: цена оказалась «непростой для реализации этой машины».

С учётом государственных субсидий электромобиль Lada e-Largus стоит от 2,99 миллиона рублей, так что сейчас на заводе занимаются уменьшением себестоимости. По данным инсайдеров, после оптимизации поменяются характеристики: под капотом батарея исчезнет, а ячейки в зоне топливного бака станут больше. В итоге ёмкость увеличится с 61 до 64 киловатт-часов, что поспособствует увеличению автономности.

Заказать Lada e-Largus можно у любого дилера, но тестовых машин не планируется: все электрокары станут выпускать под конкретных заказчиков. Есть у АвтоВАЗа и наработки по другим «батарейным» моделям: в статусе прототипов засветились e-Aura и e-Niva.