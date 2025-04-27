Genesis готов выпустить внедорожник для конкуренции с «Геликом»

Креативный дизайнер компании Люк Донкервольке заявил журналистам, что в портфолио можно добавить серийное воплощение концепта X Gran Equator. Специалист подчеркнул, что внедорожный прототип — не просто полёт фантазии, и с технической точки зрения реализация возможна. Концепт-кар получил положительный отклик по всему миру, так что клиенты заинтересованы в такой модели.

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Люк Донкервольке напомнил, что за пару лет Genesis стал выпускать целое семейство внедорожников, но X Gran Equator все равно может найти свою нишу без «каннибализации» других моделей. Креативный директор компании дал понять, что проект реализовали за очень короткое время, но клиенты показали, что готовы вернуться к настоящим, способным за пределами асфальта, внедорожникам.

«Мы не хотим делать русских матрёшек. У каждой модели есть свой характер, собственный, особо индивидуальный дизайн», — заявил представитель Genesis.

Впрочем, от точных сроков реализации проекта внедорожника в компании воздержались. Вероятно, полноценным конкурентом «Гелика» вездеход Genesis не будет, ведь рамной архитектуры у премиум-бренда нет. Возможно, корейцы решат пойти по пути Land Rover Defender.

Предыдущие концепт-кары Genesis обычно находили серийное воплощение. Единственное исключение — двухдверные проекты купе и кабриолетов. В этом сегменте корейцы до сих пор не представлены, хотя по неофициальным данным свежие шоу-кары X Gran Coupe и X Gran Convertible всё-таки встанут на конвейер.