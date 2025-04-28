В России обновили правила техосмотра автомобилей

С 28 апреля в России вступает в силу обновленная система технического осмотра автомобилей.

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Об этом пишет портал «Волга-Поиск», передает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, теперь проходить данную процедуру необходимо владельцам подержанных машин, получившим предписание от ГАИ, а также тем водителям, которые хотят избежать проблем при регистрации автомобиля или оформлении ОСАГО.

Одним из ключевых изменений стал переход на цифровые диагностические карты. Важную роль в этом процессе будет играть фотофиксация всех этапов проверки. Сотрудники станций техосмотра обязаны фотографировать государственный номер автомобиля, его VIN-код, марку, модель и цвет. Эти снимки будут загружаться в единую базу данных с указанием местоположения, что значительно усложнит возможность подделки документов и проведения фиктивного осмотра.

Водителям автомобилей с техническими неисправностями или незаконными изменениями конструкции будет сложно пройти техосмотр: такие проблемы, как неисправности тормозной системы (например, горящий индикатор ABS), дефекты освещения или повреждения лобового стекла могут стать основанием для отказа в выдаче диагностической карты.

Кроме этого, отныне диагностическая карта будет только в электронной форме, что упростит документооборот и снизит риск ее потери или фальсификации. Все данные с карты автоматически поступают в базу ГАИ и могут быть проверены в любое время.