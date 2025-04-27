Ford расширит производство в Китае из-за пошлин Си Цзиньпина

Глава китайского офиса марки Лю Цзишэн заявил журналистам, что локализация импортных (читай — американских) деталей будет ускорена из-за новых тарифов. Топ-менеджер Ford подчеркнул: процесс займёт некоторое время. Также с головным филиалом намерены обсудить расширение гаммы моделей, выпускаемых в Китае на заводах Changan-Ford и JMC-Ford. От конкретики Лю Цзишэн воздержался.

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После того, как Си Цзиньпин повысил пошлины на американские товары концерн Ford прекратил поставки в Китай моделей F-150 Raptor, Mustang, Bronco, а также Lincoln Navigator.

Неопределённость повлияла на продажи: например, «внедорожный» Ford Ranger с большой долей импортных деталей стал невероятно востребован, ведь грядёт серьёзное повышение цен.

Филиал Ford China продолжит развивать бизнес в регионе и сделает всё возможное, чтобы качественные продукты «не пострадали от внешних изменений». Любопытны заявления об углублённой локализации в Китае: когда Трамп вводил пошлины против Поднебесной, то стремился простимулировать развитие производства в США. Пока выходит наоборот, ведь даже Ford и General Motors не торопятся переносить конвейеры.

В США из Китая поставляются кроссоверы Lincoln Nautilus и Buick Envision, причём обе модели массовые: совокупные продажи в Северной Америке в 2024 году достигли 84 тысяч штук. Также по оценкам CNBC, в США из Китая ежегодно импортируются запчасти на сумму около 15-20 миллиардов долларов.