Кроссовер Zeekr 9X: 898 сил, клиренс 29 см и длина 5,3 метра

На автосалоне в Шанхае раскрыли основные параметры полноразмерного вседорожника китайской марки. Zeekr 9X будет играть в одном классе с Bentley Bentayga EWB и Rolls-Royce Cullinan будучи гораздо дешевле. Пока показан гибрид с бензиновым 2,0-литровым двигателем, двумя электромоторами и пневмоподвеской: в топ-комплектации такая «девятка» потянет на один миллион юаней (137 тысяч долларов).

© Zeekr

Внешность Zeekr 9X показали до выставки, и ничего нового не появилось: салон прототипа был наглухо затонирован. Зато компания обнародовала основные характеристики: длина/ширина/высота составят 5,29/2,03/1,82 метра соответственно, колёсная база — 3,17 метра. Подтверждена 900-вольтовая электросистема, которая позволит зарядить батарею от 20% до 80% за девять минут.

Под капотом бензиновый 2,0-литровый турбомотор (279 л.с.) с тепловым КПД до 46%, в движение кроссовер приводят электродвигатели: передний развивает 394 л.с., задний — 503 л.с. Совокупная отдача составит по меньшей мере 898 лошадиных сил, а разгон 0-100 займёт всего три секунды.

© Zeekr

Ход двухкамерной пневмоподвески составляет 110 мм, поэтому в самом высоком положении дорожный просвет достигает 288 мм. Есть электронный стабилизатор поперечной устойчивости, система электромагнитного подавления вибраций, а также суперкомпьютер мощностью 1400 топс.

Базовый Zeekr 9X должен быть проще и дешевле: стартовую цену могут ограничить 500 тысячами юаней (69 тысяч долларов). В отличие от других моделей премиум-бренда вопрос запаса хода не стоит: на «чистой» электроэнергии кроссовер сможет проехать 380 километров (CLTC), а с подключением бензин-генератора минимум в 2,5 раза больше. Все параметры опубликуют ближе к началу продаж в третьем квартале.