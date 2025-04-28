Как изменились автопарк и авторынок в России за двадцать лет

«Автостат» наглядно показал, как поменялась структура транспорта. С 2005 года количество машин на учёте выросло вдвое (с 24,2 до 47,5 млн штук), обеспеченность увеличилась со 167 до 323 автомобилей на 1000 жителей. Автопарк за 20 лет сильно постарел: доля машин до пяти лет сократилась вдвое (до 10%), доля машин старше десяти лет выросла в 1,5 раза (до 73%).

© Motor.ru

В 2005 году более половины автопарка составляли автомобили Lada. А с учётом продукции ГАЗа, УАЗа, ЗАЗа и «Оки» более 75% автопарка приходилось на бывшие советские бренды! Сегодня картина иная: доля российских марок составляет около трети, а иномарки доминируют и составляют 67,4% автопарка. Безоговорочным лидером в этой категории остаётся Toyota, за два десятилетия нарастившая долю вдвое.

© «Автостат»

© «Автостат»

С авторынком расклад не столь однозначный. Количество проданных новых машин за двадцать лет выросло на 22% с 1,29 до 1,57 миллиона штук. В 2004 году 59% российских автолюбителей купили Lada или разработанную АвтоВАЗом малолитражку «Ока». Ещё около 9% рынка занимали другие российские бренды: ГАЗ, Иж и УАЗ. Сегодня реалии другие: 58% рынка занимают «китайцы», а с учётом локализованных моделей («Москвич») доля увеличивается до 65%.

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Двадцать лет назад лидером среди иномарок был Chevrolet благодаря сборке внедорожников Niva. Среди по-настоящему иностранных продуктов лидировал Hyundai с локализованным Accent. А вот китайских машин в первой половине 2000-х на российском рынке не было вовсе: объёмы продаж не превышали уровня статистической погрешности.