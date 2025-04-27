С конвейера сошли первые «ГАЗели NN» 4х4 в варианте «Фермер»

Горьковский автозавод стал выпускать серийные «головастики» с платформой, двухрядной кабиной и полным приводом. Такие «ГАЗели NN» носят внутризаводской индекс А22А22. Особенность новинки — сочетание семиместного салона, грузового борта, архитектуры нового поколения и трансмиссии 4х4. Если верить конфигуратору, то в линейке ГАЗа такой «Фермер» стал седьмым по счёту!

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Математика проста: сейчас ГАЗ выпускает старые «ГАЗели» и «Соболи» семейства «Бизнес», «промежуточные» «ГАЗели NEXT», «Садко NEXT» и «ГАЗон NEXT», а также электромобиль «ГАЗель e-NN» в конфигурации «Фермер». При этом в малотоннажном семействе полный привод был только у машин старого образца. Единственный нюанс — безальтернативное четырёхколёсное исполнение, двускатной задней оси пока нет.

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У грузовичка длиной 5,6 метра платформа габаритами 2,34х1,98х1,81 метра, откидные борта со всех сторон, а салон вмещает семерых. По технике всё стандартно: 2,5-литровый турбодизель (150 л.с., 420 Нм) с 6-ступенчатой «механикой», двухступенчатой раздаткой и блокировкой заднего дифференциала. В продаже такой «Фермер» появится до конца года. Сейчас «Соболь-Бизнес» «Фермер» стоит от 2 040 000 рублей, но новинка может быть почти вдвое дороже.

Дело в том, что трёхместный цельнометаллический фургон «ГАЗель NN» 4х4 дилеры стали продавать за 3 965 000 рублей, и едва ли вариант с комбинированной платформой окажется заметно дешевле. Заднеприводная «ГАЗель NEXT» с двускатной задней осью в виде «Фермера» стоит от 3 270 000 рублей.