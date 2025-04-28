На автосалоне в Шанхае незамеченной осталась премьера немецкой марки. Без лишнего шума Mercedes-Benz показал «растянутый» CLA третьего поколения. Для китайского рынка эту премьеру сложно переоценить: на местном заводе Beijing-Benz впервые локализуют модель на платформе MMA. Седан показали в виде электромобиля CLA 300 L: под уникальным индексом начинка европейского CLA 250.

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Китайский CLA немногим длиннее «глобального»: колёсная база увеличена на четыре сантиметра (до 2830 мм). Аналогично выросла габаритная длина (до 4763 мм). Такая скромная прибавка стала сюрпризом. Из других новшеств — увеличенные на сантиметр подушки заднего дивана и более мягкие боковые валики. А ещё в Шанхае впервые публично показали седан без обвеса AMG.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Технических изменений у версии для Поднебесной нет: базовый CLA 300 L повторяет европейскую версию с индексом «250», оснащается единственным электромотором сзади (272 л.с. и 335 Нм). По китайскому стандарту CLTC батареи ёмкостью 85 киловатт-часов хватит на 866 километров, хотя европейский цикл WLTP указывает на более реалистичные 792 километра. По салону отличий для разных рынков нет.

Предполагается, что первым рынком для Mercedes-Benz CLA всё-таки станет Европа, и электромобили появятся у местных дилеров в июле. В Китае седан ждут ближе к концу года, ведь пока не состоялась даже сертификация. Ещё на подходе универсал CLA Shooting Brake, но такой кузов ожидают не не всех рынках.