В России втрое увеличили штраф за вождение электросамокатов детьми

С 28 апреля 2025 года штрафовать за вождение средств индивидуальной мобильности (СИМ) детьми и подростками будут на 30 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на кикшеринговые сервисы Whoosh и «МТС Юрент». В Москве же штраф за это уже составляет 100 тысяч рублей.

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Штраф за допуск ребенка к управлению электросамокатом выпишут родителю. Заодно его лишат аккаунта в кикшеринговом сервисе, если он у него есть.

Компании поясняют, что дети до 16 лет — наиболее аварийная категория, так как они чаще всего нарушают правила дорожного движения. Часто взрослые сами арендуют детям самокаты, и цель повышения штрафа — пресечь эту практику.

Только наказаниями дело не ограничится. В 2025–2026 годах операторы собираются ввести идентификацию пользователей через «Госуслуги», что оградит детей от пользования прокатными СМИ. В Москве, как сообщал дептранс, с нынешнего сезона действует верификация через Mos ID. Для этого требуется полная учетная запись на портале mos.ru.

Сейчас сервисом Whoosh можно пользоваться с 16 лет, а «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — с 18-ти. Оба требования строже ПДД, где минимальная планка возраста — 14 лет. Операторы утверждают, что в начале сезона 2025 года удалось собрать 26,6 тысячи штрафов — вчетверо больше, чем за тот же период 2024 года. Кроме того, растет и число блокировок: было заблокировано около 190 тысяч аккаунтов нарушителей.

В середине апреля сообщалось, что московские самокаты принудительно замедлили. Три крупнейших оператора ввели лимит для электроники на уровне 20 километров в час — на 20 процентов ниже прописанного в ПДД.