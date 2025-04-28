Nissan собирается возродить недорогой рамный внедорожник

Глава отдела планирования продукции североамериканского офиса марки Понц Пандикутхира заявил журналистам, что Nissan «очень плотно работает» над возвращением. Топ-менеджер пояснил, что у Xterra минимум два высокопоставленных лоббиста в компании: за возрождение также ратует главный маркетолог Винай Шахани. Следовать моде и превращать внедорожник в электромобиль Nissan не станет.

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Представитель Nissan напомнил формулу успеха: «всё, что вам нужно, ничего, что вам не нужно», то есть новый Xterra должен быть рамным и способным за пределами асфальта. Электромобиль, вдохновлённый Xterra, будет предназначен для городских жителей и любителей активного отдыха, а преемник старой Xterra нацелен на более возрастную и состоятельную аудиторию, которым нужна машина побольше.

Понц Пандикутхира говорит о разработке Xterra, как о решенном деле, и ему вторит Шахани. Глава отдела маркетинга поделился, что вопрос «когда вернётся Xterra» — второй по частоте задаваемых компании. Самый популярный запрос на разработку нового GT-R. Однако развитие Nissan сдерживает плохое финансовое состояние марки: чтобы вернуть рамный внедорожник, североамериканскому офису придётся подготовить экономическое обоснование.

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Прошлое поколение Nissan Xterra перестали выпускать в 2015 году, и тогда внедорожник был близок к пикапу Frontier. Сейчас у японцев есть сразу два грузовичка с таким именем: американский и китайский. Обе модели свежие, так что сгодятся для основы с пассажирским кузовом.