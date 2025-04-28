Mercedes анонсировал дебют суперседана, который бросит вызов Taycan

В соцсетях распространили затемнённый тизер неизвестной модели с покатым силуэтом. Подробностей нет, но инсайдеры не сомневаются: Mercedes-AMG готовится к дебюту преемника четырёхдверки AMG GT. Во втором поколении суперседан перейдёт на электротягу, получит принципиально новую платформу AMG Electric Architecture (AMG.EA) и станет «батарейным» флагманом.

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Фотошпионам прототипы электромобиля Mercedes-AMG неоднократно попадались, поэтому премьера не станет сюрпризом. За тяжёлым камуфляжем было возможно разглядеть четырёхдверный кузов с акцентированным багажником и классическими пропорциями. У предсерийных седанов было полноуправляемое шасси и «потайные» дверные ручки.

Ожидается, что конкурент Porsche Taycan получит электродвигатели нового поколения совокупной отдачей около 1000 лошадиных сил. Что касается дизайна экстерьера, то серийный седан Mercedes-AMG унаследует черты концепт-кара Vision AMG трёхлетней давности. Фары в виде трёхлучевых звёзд точно будут, а вот круглые фонари под вопросом.

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В линейке автопроизводителя электромобиль станет пионером инноваций. Курс на электрификацию Mercedes-AMG очевиден, и топ-менеджеры не сомневаются, что эра двигателей внутреннего сгорания подходит к концу. Интересно, что в июне свою знаковую новинку покажут конкуренты из Штутгарта — компания Porsche. Впервые за полвека появится гоночный спортпрототип для «Ле-Мана», адаптированный для дорог общего пользования.