MediaTek впервые выпустила чип для авто с графикой NVIDIA Blackwell

MediaTek представила платформу Dimensity Auto Cockpit C-X1 — свой первый автомобильный чип с графикой на базе архитектуры NVIDIA Blackwell.

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Новинка ориентирована на расширенные возможности навигации, голосового управления, безопасности и даже игр внутри автомобиля за счет интеграции крупных языковых моделей.

Процессор создан на 3-нм техпроцессе и использует архитектуру ARM v9.2-A. Благодаря графическому ядру Blackwell, аналогичному решениям в новых видеокартах серии RTX 50XX для ПК, C-X1 обещает обеспечить качественную работу ИИ-систем и высокую производительность для мультимедийных задач.

Платформа поддерживает взаимодействие с автопилотом NVIDIA Drive AGX и интерфейсом DriveOS UI.

MediaTek утверждает, что их решение позволит будущим автомобилям не только записывать и генерировать собственные тревел-влоги, но и следить за безопасностью как внутри салона, так и за его пределами.

Одновременно MediaTek анонсировала модем Dimensity Auto Connect MT2739 — первый в мире 5G-A чип для автомобилей с поддержкой спутниковой связи NR-NTN и NB-NTN.