Volkswagen раздумывает над бензиновым пикапом с несущим кузовом

Гендиректор американского офиса марки Кьелл Грюнер заявил журналистам, что модель такого формата остаётся «одним из вариантов роста». Топ-менеджер дал понять, что обсуждение ведётся прямо сейчас, и решение будет принято в этом году.

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Грюнер объяснил, что для запуска пикапа Volkswagen необходимо найти синергию с другими моделями, которые уже есть на рынке.

Руководитель Volkswagen Group of America обмолвился о целесообразности унификации пикапа со стороны платформы и производства, чтобы продукт был жизнеспособным. Наиболее логичным был бы проект грузовичка на базе Atlas (Teramont), благо концепт-кары такого формата уже были. А вот рамный пикап Volkswagen не планируется: эту нишу займёт дочерняя марка Scout Motors.

Кьелл Грюнер пояснил, что пикапу не обязательно иметь рамную архитектуру, особенно если речь касается электрокаров. Жёсткость обеспечивается платформой-скейтборд. В любом случае у нового грузовичка Volkswagen будет бензиновый двигатель: по мнению топ-менеджера, «это то, чего хотели бы потребители». Даже для моделей с электроприводом бензин-генератор необходим для увеличения запаса хода.

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Дешевые и компактные электромобили Volkswagen в США не появятся. Продукты начального уровня для Северной Америки слишком медленные, считает Грюнер. Предложить доступную цену в случае импорта из Европы не удастся, поэтому концерн рискует получить «нишевый продукт, который слишком дорог для своих характеристик». А вот внедорожные спецверсии Volkswagen считает востребованными, и в будущем линейка расширится.