Огненные пони: 10 крутых Ford Mustang

Motor.ru
Slide 1 of 25
Mustang Boss 302. В эпоху классических маслкаров 4,9-литровая «восьмерка» казалась вообще выбором тех, кто боится по-настоящему зверских тачек. Шутка ли, «Мустанг» первого поколения можно было заказать с семилитровым мотором! Но Boss 302 это не касается! Он проиграл бы дрэг-битву маслкару со здоровенным V8, зато накромил бы его пылью на извилистой дороге. Да-да, перед вами американский автомобиль, умеющий поворачивать!
1/20
Mustang Boss 302. В эпоху классических маслкаров 4,9-литровая «восьмерка» казалась вообще выбором тех, кто боится по-настоящему зверских тачек. Шутка ли, «Мустанг» первого поколения можно было заказать с семилитровым мотором! Но Boss 302 это не касается! Он проиграл бы дрэг-битву маслкару со здоровенным V8, зато накромил бы его пылью на извилистой дороге. Да-да, перед вами американский автомобиль, умеющий поворачивать! 
© Motor.ru
Boss 302 создан для шоссейно-кольцевых гонок SCCA Trans-Am. Предельно допустимый объем, согласно регламенту — 305,1 кубического дюйма (5 литров). Отсюда столь «скромный» мотор с заявленными 294 л.с. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) примерно за 6,9 секунды вызывал усмешку у парней на «биг-блоковых» версиях, но фишка «Босса» — управляемость. Доработанная подвеска с уменьшенным клиренсом и толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости исправно делала свое дело. Обратите внимание на аэродинамические «допы». Омологационный Mustang — один из первых серийных автомобилей с передним спойлером и одновременно антикрылом на крышке багажника. В сезоне SCCA Trans-Am 1969-го победил Chevrolet Camaro Z/28 команды легендарного Роджера «Капитана» Пенске, но на следующий год чемпионом стал Ford.
2/20
Boss 302 создан для шоссейно-кольцевых гонок SCCA Trans-Am. Предельно допустимый объем, согласно регламенту — 305,1 кубического дюйма (5 литров). Отсюда столь «скромный» мотор с заявленными 294 л.с. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) примерно за 6,9 секунды вызывал усмешку у парней на «биг-блоковых» версиях, но фишка «Босса» — управляемость. Доработанная подвеска с уменьшенным клиренсом и толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости исправно делала свое дело. Обратите внимание на аэродинамические «допы». Омологационный Mustang — один из первых серийных автомобилей с передним спойлером и одновременно антикрылом на крышке багажника. В сезоне SCCA Trans-Am 1969-го победил Chevrolet Camaro Z/28 команды легендарного Роджера «Капитана» Пенске, но на следующий год чемпионом стал Ford. 
© Motor.ru
Mustang Mach I. Крутой Mach I 1969–1970 годов — не просто модификация. Скорее, этакий суббренд и отдельная линейка в рамках самого первого Mustang. Фастбек предлагался с опциями и двигателями на любой вкус, начиная от «351-го» Windsor и Cleveland (5,8 литра) с двухкамерным карбюратором и мощностью от 253 л.с. Ну а тем, кто желал гонять по-взрослому, была прямая дорога к топовым вариациям.
3/20
Mustang Mach I. Крутой Mach I 1969–1970 годов — не просто модификация. Скорее, этакий суббренд и отдельная линейка в рамках самого первого Mustang. Фастбек предлагался с опциями и двигателями на любой вкус, начиная от «351-го» Windsor и Cleveland (5,8 литра) с двухкамерным карбюратором и мощностью от 253 л.с. Ну а тем, кто желал гонять по-взрослому, была прямая дорога к топовым вариациям. 
© Motor.ru
Под капотом самого безумного Mach I находится 428 Cobra Jet объемом семь литров (340 л.с.). Super Cobra Jet для дрэг-рейсинга выдавал столько же, но внутри у него усиленные компоненты. За доплату — опция Drag Pack с двумя вариантами главного передаточного отношения (3,91 или 4,30).
4/20
Под капотом самого безумного Mach I находится 428 Cobra Jet объемом семь литров (340 л.с.). Super Cobra Jet для дрэг-рейсинга выдавал столько же, но внутри у него усиленные компоненты. За доплату — опция Drag Pack с двумя вариантами главного передаточного отношения (3,91 или 4,30). 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Mustang SVO. Современные «Мустанги» бывают не только с большим V8, но и 2,3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost. Невероятно, но факт: компактный мотор с наддувом впервые применили на пони-каре еще в восьмидесятые, когда американские машины спортивного толка чувствовали себя, мягко говоря, не лучшим образом. Производители призадумались и пустили в ход турбонаддув. Так появился Buick Grand National, а также уникальный и астрономически дорогой Mustang от подразделения SVO (Special Vehicle Operations). Он стоил около 15,5 тысячи долларов. Более чем вдвое дороже базового Ford и на целых шесть тысяч восьмицилиндрового GT.
5/20
Mustang SVO. Современные «Мустанги» бывают не только с большим V8, но и 2,3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost. Невероятно, но факт: компактный мотор с наддувом впервые применили на пони-каре еще в восьмидесятые, когда американские машины спортивного толка чувствовали себя, мягко говоря, не лучшим образом. Производители призадумались и пустили в ход турбонаддув. Так появился Buick Grand National, а также уникальный и астрономически дорогой Mustang от подразделения SVO (Special Vehicle Operations). Он стоил около 15,5 тысячи долларов. Более чем вдвое дороже базового Ford и на целых шесть тысяч восьмицилиндрового GT. 
© Motor.ru
Инженерная философия SVO могла шокировать консервативных поклонников модели. Вместо V8 — «пакетик сока» с турбокомпрессором, интеркулером (177–208 л.с. в зависимости от года выпуска). Отдача сопоставима с пятилитровым GT, масса меньше на 68 кг, а рулежка явно лучше. Специальный Mustang подкупал балансом и, если хотите, интеллектом. Кроме прогрессивного мотора он заполучила переднюю подвеску с измененной геометрией, дисковые тормоза по кругу, «короткую» рулевую рейку и самоблокирующийся дифференциал. С 1984 по 1986 год построено 9844 штук.
6/20
Инженерная философия SVO могла шокировать консервативных поклонников модели. Вместо V8 — «пакетик сока» с турбокомпрессором, интеркулером (177–208 л.с. в зависимости от года выпуска). Отдача сопоставима с пятилитровым GT, масса меньше на 68 кг, а рулежка явно лучше. Специальный Mustang подкупал балансом и, если хотите, интеллектом. Кроме прогрессивного мотора он заполучила переднюю подвеску с измененной геометрией, дисковые тормоза по кругу, «короткую» рулевую рейку и самоблокирующийся дифференциал. С 1984 по 1986 год построено 9844 штук. 
© Motor.ru
Mustang SVT Cobra/Cobra R. В 1996 году четвертая итерация пони-кара (SN-95) перешла на прогрессивный, по американским меркам тех лет, V8 семейства Modular. До этого несколько лет ставился старый 4,9-литровый агрегат, наследие предыдущих поколений. Его форсированную до 243 л.с. версию устанавливали на Mustang Cobra от спортивного подразделения SVT (Special Vehicle Team). А вот с лютой лимитированной Cobra R (250 экземпляров) все вышло круче: ей выписали 304-сильный нижневальный «пять и восемь». Плюс пятиступенчатая механическая коробка передач, спортшасси и отказ от многочисленных благ цивилизации во имя снижения массы.
7/20
Mustang SVT Cobra/Cobra R. В 1996 году четвертая итерация пони-кара (SN-95) перешла на прогрессивный, по американским меркам тех лет, V8 семейства Modular. До этого несколько лет ставился старый 4,9-литровый агрегат, наследие предыдущих поколений. Его форсированную до 243 л.с. версию устанавливали на Mustang Cobra от спортивного подразделения SVT (Special Vehicle Team). А вот с лютой лимитированной Cobra R (250 экземпляров) все вышло круче: ей выписали 304-сильный нижневальный «пять и восемь». Плюс пятиступенчатая механическая коробка передач, спортшасси и отказ от многочисленных благ цивилизации во имя снижения массы. 
© Motor.ru
Модернизированная «Кобра» использовала свои изощренные методы в борьбе с Chevrolet Camaro Z28 и Pontiac Firebird Trans Am. Последние оснащались 5,7-литровым нижневальным LT1, а «ядовитый» Ford — V-образной «восьмеркой» объемом всего 4,6 литра. Но с четырьмя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр. Выяснилось, что передовые технологии — это совсем не страшно! Cobra со своими 309 л.с., безальтернативной пятиступенчатой «механикой» и разгоном до сотни примерно за шесть секунд оказала достойное сопротивление уличным бойцам от General Motors.
8/20
Модернизированная «Кобра» использовала свои изощренные методы в борьбе с Chevrolet Camaro Z28 и Pontiac Firebird Trans Am. Последние оснащались 5,7-литровым нижневальным LT1, а «ядовитый» Ford — V-образной «восьмеркой» объемом всего 4,6 литра. Но с четырьмя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр. Выяснилось, что передовые технологии — это совсем не страшно! Cobra со своими 309 л.с., безальтернативной пятиступенчатой «механикой» и разгоном до сотни примерно за шесть секунд оказала достойное сопротивление уличным бойцам от General Motors. 
© Motor.ru
Mustang SVT Cobra «Terminator». Спорткар 2003–2004 годов с нескромным, но точным прозвищем Terminator — кульминация развития четвертого «Мустанга». Чрезвычайно крутым его делают два обстоятельства. Первое — 396-сильный V8 из семейства Modular объемом 4,6 литра с механическим нагнетателем. Схожие фордовские агрегаты с четырьмя клапанами на цилиндр полностью алюминиевые, но «сердце» «Терминатора» стоит особняком. У него чугунный блок для повышенных нагрузок.
9/20
Mustang SVT Cobra «Terminator». Спорткар 2003–2004 годов с нескромным, но точным прозвищем Terminator — кульминация развития четвертого «Мустанга». Чрезвычайно крутым его делают два обстоятельства. Первое — 396-сильный V8 из семейства Modular объемом 4,6 литра с механическим нагнетателем. Схожие фордовские агрегаты с четырьмя клапанами на цилиндр полностью алюминиевые, но «сердце» «Терминатора» стоит особняком. У него чугунный блок для повышенных нагрузок. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Другая особенность SVT Cobra «Terminator» — задняя независимая подвеска. Если кто не в курсе, «Мустанги» испокон веков комплектовались балкой заднего моста. Лишь в 1999-м спортивный центр SVT впервые опробовал более подходящую спорткару конструкцию на Cobra с атмосферным V8, позволяющую уверенно ездить не только по прямой. Что касается топового варианта с суперчарджером, то произведено 19 140 купе и кабриолетов.
10/20
Другая особенность SVT Cobra «Terminator» — задняя независимая подвеска. Если кто не в курсе, «Мустанги» испокон веков комплектовались балкой заднего моста. Лишь в 1999-м спортивный центр SVT впервые опробовал более подходящую спорткару конструкцию на Cobra с атмосферным V8, позволяющую уверенно ездить не только по прямой. Что касается топового варианта с суперчарджером, то произведено 19 140 купе и кабриолетов. 
© Motor.ru
Mustang Boss 302. Для фанатов изощренного инжиниринга и филигранной управляемости Ford Mustang все равно что дикий и примитивный варвар. Действительно, спортивная машина с балкой моста воспринимается как минимум странной. Впрочем, задняя зависимая подвеска — вовсе не приговор! Boss 302 из линейки пятого поколения не даст соврать. Скажем больше, наличие подобного автомобиля в гараже говорит о том, что его владелец — фанат модели и наверняка знает толк в быстрой езде по гоночным трассам.
11/20
Mustang Boss 302. Для фанатов изощренного инжиниринга и филигранной управляемости Ford Mustang все равно что дикий и примитивный варвар. Действительно, спортивная машина с балкой моста воспринимается как минимум странной. Впрочем, задняя зависимая подвеска — вовсе не приговор! Boss 302 из линейки пятого поколения не даст соврать. Скажем больше, наличие подобного автомобиля в гараже говорит о том, что его владелец — фанат модели и наверняка знает толк в быстрой езде по гоночным трассам. 
© Motor.ru
«Босс» наделен целым рядом меняющим характер нюансов. Пятилитровый Coyote V8 форсирован до 450 л.с. (другие распредвалы кованый коленвал, портинг головок блока цилиндров). Шасси облагорожено кастомными пружинами, более толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости и самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Для совсем уж отбитых фанатов есть Boss 302 Laguna Seca Edition (750 штук, на фото) без заднего дивана, с дополнительным усилением кузова и тонкой настройкой подвеской. Подтверждение боеспособности «архаичного чудища» — результаты на треках, где он доминировал над такими авторитетами как BMW M3 (E92).
12/20
«Босс» наделен целым рядом меняющим характер нюансов. Пятилитровый Coyote V8 форсирован до 450 л.с. (другие распредвалы кованый коленвал, портинг головок блока цилиндров). Шасси облагорожено кастомными пружинами, более толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости и самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Для совсем уж отбитых фанатов есть Boss 302 Laguna Seca Edition (750 штук, на фото) без заднего дивана, с дополнительным усилением кузова и тонкой настройкой подвеской. Подтверждение боеспособности «архаичного чудища» — результаты на треках, где он доминировал над такими авторитетами как BMW M3 (E92). 
© Motor.ru
Mustang Shelby GT500. Dodge Challenger SRT Hellcat считается олицетворением абсолютно сумасшедшего «первобытного» маслкара для тех, кто ест мясо с костра и не в курсе о существовании бритвы. Но он не один такой. Посмотрите на экстремальный Mustang пятого поколения от SVT и содрогнитесь! Компрессорный V8 объемом 5,4 литра на ранних исполнениях не давал скучать, а жизнь с финальными купе и кабриолет 2013–2014 годов определенно напоминает ежесекундный безумный аттракцион. Все благодаря мотору Trinity «пять и восемь» с механическим нагнететелем. Развивает он 671 очень диких лошадиных сил, взаимодействовать с которыми приходится посредством шестиступенчатой «механики» и заднего привода. При хорошем «зацепе» спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает менее четырех секунд.
13/20
Mustang Shelby GT500. Dodge Challenger SRT Hellcat считается олицетворением абсолютно сумасшедшего «первобытного» маслкара для тех, кто ест мясо с костра и не в курсе о существовании бритвы. Но он не один такой. Посмотрите на экстремальный Mustang пятого поколения от SVT и содрогнитесь! Компрессорный V8 объемом 5,4 литра на ранних исполнениях не давал скучать, а жизнь с финальными купе и кабриолет 2013–2014 годов определенно напоминает ежесекундный безумный аттракцион. Все благодаря мотору Trinity «пять и восемь» с механическим нагнететелем. Развивает он 671 очень диких лошадиных сил, взаимодействовать с которыми приходится посредством шестиступенчатой «механики» и заднего привода. При хорошем «зацепе» спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает менее четырех секунд. 
© Motor.ru
Чтобы было не страшно ездить по-настоящему быстро — а «Шелби» определенно может — применяются большие тормоза Brembo и интересные опции. В частности, пакет Performance с регулируемыми амортизаторами Bilstein и «самоблоком» Torsen. Или набор с говорящим названием Track — радиаторы охлаждения масла в двигателе, коробки передач и дифференциала.
14/20
Чтобы было не страшно ездить по-настоящему быстро — а «Шелби» определенно может — применяются большие тормоза Brembo и интересные опции. В частности, пакет Performance с регулируемыми амортизаторами Bilstein и «самоблоком» Torsen. Или набор с говорящим названием Track — радиаторы охлаждения масла в двигателе, коробки передач и дифференциала. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Mustang Shelby GT350. Чем хорош спорткар предпоследней шестой итерации? Первое: наконец-то задней независимой подвеской. Второе: доселе невиданными модификациями. Одна из самых чумовых — Shelby GT350, которая чувствует себя на гоночных трассах как дома. Список чудес открывает 5,2-литровый атмосферник Voodoo V8 с «плоским» коленвалом и страстью к очень высоким оборотам. На пиковые 533 л.с. он выходит при 7500 об/мин, хотя крутить можно и до 8250 об/мин!
15/20
Mustang Shelby GT350. Чем хорош спорткар предпоследней шестой итерации? Первое: наконец-то задней независимой подвеской. Второе: доселе невиданными модификациями. Одна из самых чумовых — Shelby GT350, которая чувствует себя на гоночных трассах как дома. Список чудес открывает 5,2-литровый атмосферник Voodoo V8 с «плоским» коленвалом и страстью к очень высоким оборотам. На пиковые 533 л.с. он выходит при 7500 об/мин, хотя крутить можно и до 8250 об/мин! 
© Motor.ru
Шасси GT350 дополнено адаптивными амортизаторами MagneRide, тормозами Brembo и аэродинамическим оперением. Ну а фанатам трек-дней предложили Shelby GT350R. С цепкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 на углепластиковых 19-дюймовых колесных дисках, усовершенствованной аэродинамикой, радиатором для охлаждения масла в ДВС и без всяких лишних вещей типа кондиционера, акустической системы, задних сидений, коврового покрытия и даже резонаторов в выпускной системе ради снижения массы.
16/20
Шасси GT350 дополнено адаптивными амортизаторами MagneRide, тормозами Brembo и аэродинамическим оперением. Ну а фанатам трек-дней предложили Shelby GT350R. С цепкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 на углепластиковых 19-дюймовых колесных дисках, усовершенствованной аэродинамикой, радиатором для охлаждения масла в ДВС и без всяких лишних вещей типа кондиционера, акустической системы, задних сидений, коврового покрытия и даже резонаторов в выпускной системе ради снижения массы. 
© Motor.ru
Mustang Shelby GT500. Это не просто очень крутой «Мустанг». На момент появления он был мощнейшим дорожным автомобилем Ford в истории и настоящей отдушиной для тех, кто считал Dodge Challenger SRT Hellcat слишком неотесанным и невоспитанным. К слову, компрессорный Hemi V8 у «Хеллкэта» нижневальный с двумя клапанами на цилиндр. В то время как мустанговский Predator («Хищник») объемом 5,2 литра — с четырьмя распредвалами и огромным механическим нагнетателем. Отдача — 771 л.с. Согласно замерам журнала Car and Driver, до 97 км/ч (60 миль/ч) Shelby ускоряется за 3,6 секунды. И заслуга в этом отнюдь не одного двигателя.
17/20
Mustang Shelby GT500. Это не просто очень крутой «Мустанг». На момент появления он был мощнейшим дорожным автомобилем Ford в истории и настоящей отдушиной для тех, кто считал Dodge Challenger SRT Hellcat слишком неотесанным и невоспитанным. К слову, компрессорный Hemi V8 у «Хеллкэта» нижневальный с двумя клапанами на цилиндр. В то время как мустанговский Predator («Хищник») объемом 5,2 литра — с четырьмя распредвалами и огромным механическим нагнетателем. Отдача — 771 л.с. Согласно замерам журнала Car and Driver, до 97 км/ч (60 миль/ч) Shelby ускоряется за 3,6 секунды. И заслуга в этом отнюдь не одного двигателя. 
© Motor.ru
GT500 оснащен не классическим «автоматом», а семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой Tremec с двумя сцеплениями, которая щелкает передачи за 100 миллисекунд. Среди внешних фишек суперкупе огромная радиаторная решетка. Она придает машине зловещий вид и увеличивает поток воздуха к радиаторам и моторному отсеку на 50% в сравнении с Shelby GT350.
18/20
GT500 оснащен не классическим «автоматом», а семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой Tremec с двумя сцеплениями, которая щелкает передачи за 100 миллисекунд. Среди внешних фишек суперкупе огромная радиаторная решетка. Она придает машине зловещий вид и увеличивает поток воздуха к радиаторам и моторному отсеку на 50% в сравнении с Shelby GT350. 
© Motor.ru
Mustang GTD. Американцы давно мечтали пройти опасную и сложную гоночную трассу Нюрбургринг на отечественном автомобиле менее чем за семь минут. Увы, великую цель не осилил Viper и Corvette, зато ее достиг… Mustang (6 минут 57,685 секунд). Правда, очень необычный — он глобально отличается от стандартного фастбека и является мощнейшим дорожным пони-каром «Форд» в истории. Компрессорный V8 объемом 5,2 литра раздут до 826 л.с. и 900 Нм!
19/20
Mustang GTD. Американцы давно мечтали пройти опасную и сложную гоночную трассу Нюрбургринг на отечественном автомобиле менее чем за семь минут. Увы, великую цель не осилил Viper и Corvette, зато ее достиг… Mustang (6 минут 57,685 секунд). Правда, очень необычный — он глобально отличается от стандартного фастбека и является мощнейшим дорожным пони-каром «Форд» в истории. Компрессорный V8 объемом 5,2 литра раздут до 826 л.с. и 900 Нм! 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Силушка — далеко не единственный повод для восхищения. Поражает масштаб инженерной проработки и смелого переосмысления всей конструкции. Так, например, «восьмерка» получила систему смазки с сухим картером и агрегатирована с отнесенным к задней оси преселективным восьмиступенчатым «роботом». Плюс регулируемые амортизаторы Multimatic, задняя подвеска типа push-rod, углерод-керамические тормоза и активная аэродинамика. Понятно, что GTD — это Mustang особого назначения с астрономическим ценником. В Штатах за него просят от 325 тысяч долларов! Этим удивительным фактом и закончим подборку. А за то, что вы долистали до последнего слайда, с нас бонус: вот здесь вы найдете несколько интересных статей об истории Мустанга.
20/20
Силушка — далеко не единственный повод для восхищения. Поражает масштаб инженерной проработки и смелого переосмысления всей конструкции. Так, например, «восьмерка» получила систему смазки с сухим картером и агрегатирована с отнесенным к задней оси преселективным восьмиступенчатым «роботом». Плюс регулируемые амортизаторы Multimatic, задняя подвеска типа push-rod, углерод-керамические тормоза и активная аэродинамика. Понятно, что GTD — это Mustang особого назначения с астрономическим ценником. В Штатах за него просят от 325 тысяч долларов! Этим удивительным фактом и закончим подборку. А за то, что вы долистали до последнего слайда, с нас бонус: вот здесь вы найдете несколько интересных статей об истории Мустанга. 
© Motor.ru

О Мустанге впору писать энциклопедии с мельчайшими подробностями. Однажды мы этим непременно займемся, а пока предлагаем вашему вниманию несколько особо интересных и воодушевляющих модификаций в истории пони-кара. Знатоки и поклонники скажут, мол, это далеко не все классные Мустанги. Согласимся, но и вы признайте — в обзоре фигурируют истинные бриллианты! Легендарные Shelby, к которым приложил руку гонщик и конструктор Кэрролл Шелби, мы сознательно выносим за скобки. Они требуют отдельного обстоятельного материала.

Фото
Автособытия