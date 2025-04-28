Mustang Shelby GT500. Dodge Challenger SRT Hellcat считается олицетворением абсолютно сумасшедшего «первобытного» маслкара для тех, кто ест мясо с костра и не в курсе о существовании бритвы. Но он не один такой. Посмотрите на экстремальный Mustang пятого поколения от SVT и содрогнитесь! Компрессорный V8 объемом 5,4 литра на ранних исполнениях не давал скучать, а жизнь с финальными купе и кабриолет 2013–2014 годов определенно напоминает ежесекундный безумный аттракцион. Все благодаря мотору Trinity «пять и восемь» с механическим нагнететелем. Развивает он 671 очень диких лошадиных сил, взаимодействовать с которыми приходится посредством шестиступенчатой «механики» и заднего привода. При хорошем «зацепе» спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает менее четырех секунд.