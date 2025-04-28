Огненные пони: 10 крутых Ford Mustang
О Мустанге впору писать энциклопедии с мельчайшими подробностями. Однажды мы этим непременно займемся, а пока предлагаем вашему вниманию несколько особо интересных и воодушевляющих модификаций в истории пони-кара. Знатоки и поклонники скажут, мол, это далеко не все классные Мустанги. Согласимся, но и вы признайте — в обзоре фигурируют истинные бриллианты! Легендарные Shelby, к которым приложил руку гонщик и конструктор Кэрролл Шелби, мы сознательно выносим за скобки. Они требуют отдельного обстоятельного материала.