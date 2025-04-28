В Россию привезли новую партию Renault Duster

За эту сумму можно приобрести новый «Дастер» 2021 года в Миассе, Челябинской области. Автомобиль оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 117 л.с. и механической коробкой передач.

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В стандартное оборудование входят стальные диски, светодиодные дневные ходовые огни, обогреваемые электрозеркала, подогрев передних сидений и заднего стекла, кондиционер, система контроля давления в шинах, магнитола с Bluetooth и функцией hands-free, а также передние электростеклоподъемники.

На Дальнем Востоке также предлагается три новых Renault Duster. Один из них находится в Хабаровске и стоит 2 750 000 рублей в комплектации Drive. Этот кроссовер оснащен 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 109 л.с. и механической трансмиссией. Другой автомобиль также расположен в Хабаровске, а третий — во Владивостоке.Последние два автомобиля предлагаются по цене 2 950 000 рублей и оснащены 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. в сочетании с механической коробкой передач.

К автомобилю, которому присвоен Владивосток, в качестве бонуса прилагается бесплатная годовая гарантия на техническое обслуживание.Укажем, что GM научит авто фиксировать ямы, чтобы повысить безопасность на дорогах. Отметим, что дебютная модель Lada Iskra будет соперничать с китайскими автомобилями.